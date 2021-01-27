الجيش السوري يعلن تأمين طريق دير الزور والقضاء على مجموعة اعتدت مؤخرا على حافلات

أعلن الجيش السوري أن إحدى وحداته تمكنت من القضاء على المجموعة الإرهابية التي اعتدت على حافلات تقل عسكريين على طريق دير الزور الدولي.وقال مصدر عسكري في بيان إن وحداته "قامت بتأمين الطريق الدولية دير الزور ـ تدمر بشكل كامل أمام حركة الحافلات والمواطنين".وأوضح أن وحداته تمكنت من "تدمير عربتي بيك آب مزودة برشاشات ثقيلة، ومقتل ثمانية إرهابيين، في العملية التي نفذتها بعد متابعة دقيقة وعمليات تمشيط واسعة"

ونقلت وكالة سانا عن المصدر أن تلك المجموعة كانت قد اعتدت مؤخرا "على حافلات المدنيين والعسكريين على الطريق الدولية دير الزور – تدمر، في منطقة الشولة – كباجب.وكانت حافلة تقل عسكريين ومدنيين سوريين تعرضت ظهر الأحد الماضي لإطلاق نار من مجموعة إرهابية قادمة من منطقة التنف، وذلك في منطقة المالحة – الشولة، على طريق دير الزور – تدمر.وأعلن مصدر عسكري في حينه أن الهجوم الإرهابي أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين وجرح عشرة آخرين.

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