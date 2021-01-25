أصدرت ما تعرف بـ"الحكومة السورية المؤقتة" قرارا بمنع تداول العملة الورقية من فئة 5000 ليرة سورية ضمن مناطق سيطرتها. وإضافة إلى منع تداول الورقة النقدية التي أعلن المركزي السوري عن بدء تداولها أمس، أكد القرار أيضا على قرار سابق يمنع تداول الورقة النقدية من فئة 2000 ليرة، (صدر في 7/7/2017). وورد في القرار الذي تم تذييله بتوقيع "رئيس الحكومة السورية المؤقتة" عبد الرحمن مصطفى أنه يستند إلى قرار "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" رقم (1/47) واقتراح "وزير المالية والاقتصاد" في تلك الحكومة. وكانت تلك الحكومة أعلنت رسميا بدء التعامل بالليرة التركية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.يذكر أن "الحكومة المؤقتة" تدير بإشراف تركي المناطق التي تسيطر عليها تركيا، وتم تشكيل تلك الحكومة في تركيا عام 2013، وخلال مؤتمر في اسطنبول انتخب أعضاء "الائتلاف" (الذي تم تشكيله في العاصمة القطرية الدوحة في 2012)، غسان هيتو رئيسا للحكومة المؤقتة.

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