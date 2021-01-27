الصدر يبدي استعداده للتعاون في فتح حوار بين السعودية وإيران

أعلن حيدر الجابري، المتحدث باسم زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، استعداد الأخير للتعاون في فتح حوار بين السعودية وإيران.وقال الجابري خلال مؤتمر صحفي، إن "الصدر يطالب دول الجوار بعدم التدخل في شؤون العراق الداخلية".وأضاف: "هناك محاولة من قطر لفتح حوار بين الجارتين السعودية وإيران، والصدر يبدي استعداده للتعاون بهذا الخصوص، لما فيه من أثر إيجابي على العراق وشعبه".

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