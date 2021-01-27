وجهت أمانة منطقة عسير في السعودية، الثلاثاء، بإزالة الأحجار التي تشبه "شواهد القبور" من طريق الأمير سلطان المقابل لمستشفى عسير المركزي في مدينة أبها.وبحسب مصادر ، فقد وجهت أمانة المنطقة بإزالة الأحجار الغريبة، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الصور التي تظهر تزيين الطريق بشواهد القبور.وأظهرت الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل تزيين الطريق بقطع حجرية ذات أشكال تشبه "شواهد القبور"، وذلك بدلا من الأشجار والنخيل. واعتبر بعضهم أن هذه الأرصفة تشويها للمنطقة، وتعبر عن القبور، خاصةً وأنها وضعت في أحد الطرق الحيوية والرئيسية في المنطقة.ولكن بعد توجيه المنطقة بإزالتها، ظهر مقطع فيديو جديد، لعدد من العمال التابعين لأمانة عسير وهم يعملون على إزالة الأحجار.ونقلت المصادر عن أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، أن هناك عقوبات لمنفذ المشروع.وشدد على دور الأمانة في مثل هذه المشاريع واعتمادها حتى تتوافق مع المشهد الحضري.

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