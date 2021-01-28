تطورات جديدة بشأن البحارة الأتراك المختطفين في خليج غينيا
آخر تحديث GMT16:33:30
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبار » أخبار عربية

تطورات جديدة بشأن البحارة الأتراك المختطفين في خليج غينيا

العرب اليوم -

العرب اليوم - تطورات جديدة بشأن البحارة الأتراك المختطفين في خليج غينيا

القراصنة البحارة
أنقرة _ العرب اليوم

كشفت وسائل إعلام تركية، أن خاطفي البحارة الأتراك في خليج غينيا اتصلوا هاتفيا لطلب فدية. عن وسائل إعلام رسمية تركية، اليوم الخميس، أن القراصنة الذين خطفوا 15 بحارا من سفينة حاويات تركية في خليج غينيا، يوم السبت الماضي، أجروا أول اتصال مع شركة الشحن لطلب فدية. وأعلنت شركة بودن للشحن، مشغلة السفينة، أن "المعلومات التي حصلنا عليها تفيد بأن جميع أفراد الطاقم الخمسة عشر بصحة جيدة وليس بينهم جرحى ومع بعضهم".

وكشف مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، يوم الاثنين الماضي، أحدث التطورات المتعلقة بسفينة الحاويات التركية المختطفة قبالة نيجيريا. وقال جاويش أوغلو إن القراصنة الذين خطفوا السفينة وعلى متنها 15 بحارا تركيا في خليج غينيا قبل يومين، لم يجروا حتى الآن أي اتصال مع السلطات التركية، بحسب "رويترز".

ولقي بحار أذربيجاني مصرعه، عندما هاجم مسلحون السفينة التي انطلقت من لاغوس بنيجيريا، وكانت في طريقها إلى كيب تاون في جنوب أفريقيا. وأوضح وزير الخارجية أن السفينة "موزارت" رست بالمتبقين من أفراد طاقمها، في الغابون. وتتواصل أنقرة مع السلطات في الغابون والدول المجاورة.

من جانبه، نقل وزير النقل التركي عادل كارا إسماعيل أوغلو، تعهدات الرئيس رجب طيب أردوغان، بإنقاذ المواطنين الأتراك "من أيدي هذه العصابات في أسرع وقت ممكن". وكانت شركة "بودن" التركية للشحن، أكدت أن سفينتها "موزارت" تعرضت لهجوم قراصنة قبالة سواحل نيجيريا. وذكرت الشركة، في بيان، أنها لن تدلي ببيانات أكثر عن الحادث حفاظا على سلامة أرواح أفراد طاقم السفينة المختطفين، بحسب "الأناضول".


قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

سفينة كورية جنوبية تتعرض لسطو القراصنة قرب سنغافورة

تركيا تعلن أن المحادثات مع اليونان عقدت بـ"أجواء إيجابية"

أخبار عربية
arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تطورات جديدة بشأن البحارة الأتراك المختطفين في خليج غينيا تطورات جديدة بشأن البحارة الأتراك المختطفين في خليج غينيا



أخبار ذات صلة

GMT 16:20 2021 الخميس ,28 كانون الثاني / يناير

العراق والأردن يتفقان على التعاون في عدة قطاعات
العرب اليوم - العراق والأردن يتفقان على التعاون في عدة قطاعات

GMT 16:00 2021 الخميس ,28 كانون الثاني / يناير

تدريب بحري بين القوات السعودية والأمريكية والبريطانية
العرب اليوم - تدريب بحري بين القوات السعودية والأمريكية والبريطانية

GMT 15:57 2021 الخميس ,28 كانون الثاني / يناير

ولي العهد السعودي يستهدف أن تكون الرياض من أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم بحلول 2030
العرب اليوم - ولي العهد السعودي يستهدف أن تكون الرياض من أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم بحلول 2030

GMT 15:17 2021 الخميس ,28 كانون الثاني / يناير

اليمن تصرح القوات المشتركة تعلن إسقاط طائرة استطلاع لـ "أنصار الله" جنوبي الحديدة
العرب اليوم - اليمن تصرح القوات المشتركة تعلن إسقاط طائرة استطلاع لـ "أنصار الله" جنوبي الحديدة

GMT 14:58 2021 الخميس ,28 كانون الثاني / يناير

الرئيس العراقي يؤكد رفع مستوى التعاون مع الأردن
العرب اليوم - الرئيس العراقي يؤكد رفع مستوى التعاون مع الأردن

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

الممثلة البحرينية شيماء سبت تلهم الشابات إطلالات متجدّدة

القاهرة ـ العرب اليوم

شيماء سبت، ممثلة بحرينية حازت عدة جوائز كأفضل ممثلة في عدة دول عربية، بالإضافة إلى تميُّزها في عالم الأزياء والجمال؛ حيث تلجأ للمكياج الخليجي المميز والأزياء الأنيقة المناسبة للنساء في عمرها. ومن وحي حسابها على إنستغرام، حيث يتابعها فيه أكثر من مليونَيْ شخص، نرصد لكُنَّ أبرز إطلالاتها.تعتمد الكثيرات من النساء على تنسيق أزيائهن باللون الأسود؛ لإخفاء عيوب الجسم والظهور بإطلالة أكثر فخامة وجمالًا، لذا تأنقت شيماء سبت بعدة خيارات يمكنك أن تعتمديها لأناقتك، ومنها جمبسوت أسود لامع مصمم بأكمام متوسطة الطول، وأكملته بمجوهرات فضية مع تسريحة الشعر المرفوع بأسلوب ذيل الحصان، مع المكياج القوي بدرجات اللون الأحمر.  فيما ظهرت بفستان ضيق أسود مصمم بحزام للخصر مع تسريحة الويفي للشعر، والمكياج المرتكز على درجات اللون الأحمر لأناقة ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 09:44 2021 الخميس ,28 كانون الثاني / يناير

قصات أزياء تظهر ذراعيك أكثر نحافة وتخفي الترهلات
العرب اليوم - قصات أزياء تظهر ذراعيك أكثر نحافة وتخفي الترهلات

GMT 03:06 2021 الخميس ,28 كانون الثاني / يناير

تعرف على 5 وجهات طبيعية في السعودية مناسبة للاسترخاء
العرب اليوم - تعرف على 5 وجهات طبيعية في السعودية مناسبة للاسترخاء

GMT 02:48 2021 الخميس ,28 كانون الثاني / يناير

ديكورات مميزة لغرف نوم البنات تعرفي عليها
العرب اليوم - ديكورات مميزة لغرف نوم البنات تعرفي عليها

GMT 02:45 2021 الخميس ,28 كانون الثاني / يناير

لودريان يدعو نظيره الأميركي إلى مواصلة مكافحة تنظيم "داعش"
العرب اليوم - لودريان يدعو نظيره الأميركي إلى مواصلة مكافحة تنظيم "داعش"

GMT 03:44 2021 الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير

جو بايدن يمازح صحافيًا سأله حول الاتصال مع بوتين
العرب اليوم - جو بايدن يمازح صحافيًا سأله حول الاتصال مع بوتين

GMT 03:02 2021 الخميس ,28 كانون الثاني / يناير

موديلات فساتين بنقشات الكارو الهندسية موضة ربيع 2021
العرب اليوم - موديلات فساتين بنقشات الكارو الهندسية موضة ربيع 2021

GMT 03:26 2021 الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير

ولاية مانيبور الهندية تطور موقعًا لـ"سياحة الحرب"
العرب اليوم - ولاية مانيبور الهندية تطور موقعًا لـ"سياحة الحرب"

GMT 03:30 2021 الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير

تعرف على أشهر منازل الفنان العالمي جورج كلوني
العرب اليوم - تعرف على أشهر منازل الفنان العالمي جورج كلوني

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 14:37 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

شركة "فيسبوك" تعين ممثلا قانونيا لها في تركيا
العرب اليوم - شركة "فيسبوك" تعين ممثلا قانونيا لها في تركيا

GMT 04:15 2021 السبت ,23 كانون الثاني / يناير

تقارير تكشف سر جمع "فورد" بيانات الحوادث التي تتعرض لها سياراتها
العرب اليوم - تقارير تكشف سر جمع "فورد" بيانات الحوادث التي تتعرض لها سياراتها

GMT 02:55 2021 السبت ,23 كانون الثاني / يناير

صندوق النقد الدولي يحذر تونس من عجز مالي يفوق 9%
العرب اليوم - صندوق النقد الدولي يحذر تونس من عجز مالي يفوق 9%

GMT 02:28 2021 السبت ,23 كانون الثاني / يناير

"متحف الغموض" في دبي تجربة سياحية شيقة لعشاق الألغاز
العرب اليوم - "متحف الغموض" في دبي تجربة سياحية شيقة لعشاق الألغاز

GMT 09:52 2021 الثلاثاء ,12 كانون الثاني / يناير

الصين تكشف عن واحدة من أكثر السيارات تطورا في العالم
العرب اليوم - الصين تكشف عن واحدة من أكثر السيارات تطورا في العالم

GMT 01:31 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

10 من أفضل الأنشطة السياحية في خور دبي 2021
العرب اليوم - 10 من أفضل الأنشطة السياحية في خور دبي 2021

GMT 02:37 2021 الأربعاء ,13 كانون الثاني / يناير

رئيس البرازيل يتهم شركة "فورد" الأميركية لصناعة السيارات بالكذب
العرب اليوم - رئيس البرازيل يتهم شركة "فورد" الأميركية لصناعة السيارات بالكذب

GMT 02:23 2021 السبت ,23 كانون الثاني / يناير

مجلس الشيوخ الأميركي يصوت الاثنين على تسمية جانيت يلين وزيرة للخزانة
العرب اليوم - مجلس الشيوخ الأميركي يصوت الاثنين على تسمية جانيت يلين وزيرة للخزانة

GMT 06:11 2021 الثلاثاء ,12 كانون الثاني / يناير

متحف "الإمارات الوطني للسيارات"مغامرة فريدة في أبوظبي
العرب اليوم - متحف "الإمارات الوطني للسيارات"مغامرة فريدة في أبوظبي

GMT 13:35 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي
العرب اليوم - أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي

GMT 01:41 2021 الأحد ,10 كانون الثاني / يناير

Nio الصينية تفاجئ سوق السيارات الكهربائية بأول طراز سيدان
العرب اليوم - Nio الصينية تفاجئ سوق السيارات الكهربائية بأول طراز سيدان

GMT 01:51 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

تعرف على سبب طرد ميسي في نهائي السوبر الإسباني
العرب اليوم - تعرف على سبب طرد ميسي في نهائي السوبر الإسباني

GMT 05:29 2021 السبت ,09 كانون الثاني / يناير

أكبر مغسلة سيارات في العالم تستقبل 4 آلاف مركبة يوميًا
العرب اليوم - أكبر مغسلة سيارات في العالم تستقبل 4 آلاف مركبة يوميًا

GMT 21:28 2020 الإثنين ,01 حزيران / يونيو

تنفرج السماء لتظهر الحلول والتسويات
العرب اليوم - تنفرج السماء لتظهر الحلول والتسويات

GMT 08:30 2017 الأربعاء ,12 تموز / يوليو

المؤرخون يشيرون إلى النساء اللائي عشن في الجاهلية وشغلن العرب بوصفهن الأجمل
العرب اليوم - المؤرخون يشيرون إلى النساء اللائي عشن في الجاهلية وشغلن العرب بوصفهن الأجمل

GMT 13:04 2019 الأحد ,06 تشرين الأول / أكتوبر

ديكورات مطابخ عصرية باستخدام الخشب مع اللون الأسود
العرب اليوم - ديكورات مطابخ عصرية باستخدام الخشب مع اللون الأسود

GMT 16:31 2016 الجمعة ,12 آب / أغسطس

نادي الوحدة السعودي يستوفي شروط تسجيل اللاعبين للموسم الجديد
العرب اليوم - نادي الوحدة السعودي يستوفي شروط تسجيل اللاعبين للموسم الجديد

GMT 21:18 2020 الإثنين ,01 حزيران / يونيو

الإرادة القوية التي تتمتع بها تساعدك على اتخاذ القرارات الصائبة
العرب اليوم - الإرادة القوية التي تتمتع بها تساعدك على اتخاذ القرارات الصائبة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab