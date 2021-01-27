قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن المحادثات الثنائية مع اليونان عقدت بـ"أجواء إيجابية".وكانت وزارة الخارجية اليونانية أعلنت في بداية الشهر الحالي أن الجولة الـ61 من المباحثات الاستكشافية بين اليونان وتركيا ستعقد يوم 25 يناير الجاري في اسطنبول.

كما أكد أوغلو هذا الإعلان، قائلا إن "جولة جديدة من المحادثات الاستكشافية مع اليونان ستجري في اسطنبول في الـ25 من الشهر الحالي".وشدد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، على أن بلاده تسعى لإقامة علاقات مثمرة مع تركيا، وحضور المحادثات الاستكشافية بشأن قضية المناطق البحرية المتنازع عليها لدى تحديد موعدها.

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