السودان تسجل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السودان 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 7 حالات وفاة، و 62 حالة تعافٍ، ليرتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 10316 حالة وأوضحت وزارة الصحة السودانية أن الفحص المعملي كان في أربعة معامل، حيث بلغت جملة العينات المفحوصة 343 ، فيما بلغ عدد العينات الموجبة لأول مرة (67) بنسبة إيجابية بلغت 19.5%.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

السودان يقر بصعوبات في تطبيق التعديلات القانونية الجديدة

اتساع رقعة الاعتصامات المطالبة بنزع سلاح الميليشيات في السودان