الكويت تسجل 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الكويت 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 في الساعات ال24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 164108 دون تسجيل أي حالة وفاة، ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن عند 958 حالة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند : إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 49 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 6247 حالة. وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق من اليوم شفاء 516 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

فلسطين تسجل 608 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الطفرات التي ظهرت على "كورونا" قد تطيل عمر الفيروس عاما آخر