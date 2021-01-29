فيتنام تعلن تسجيل 9 إصابات جديدة وسط انتشار كورونا في هانوي

أعلنت فيتنام عن تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا مع انتشار المرض في العاصمة هانوي.وقالت وزارة الصحة إن الحالات الجديدة بما في ذلك حالة في هانوي وثماني حالات في مقاطعات هايفونغ وهاي دوونغ وكوانغ نينه وباك نينه، ترفع إجمالي عدد الحالات في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى 1651.وأضافت أن السلطات الصحية سجلت 35 حالة وفاة منذ اكتشاف أول إصابة في البلاد.