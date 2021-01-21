تفاصيل جديدة حول التفجير الإرهابي المزدوج في بغداد

كشفت وسائل اعلام محلية، اليوم الخميس، عن معلومات جديدة حول التفجير الانتحاري المزدوج الذي استهدف سوقًا شعبيًا في منطقة ساحة الطيران وسط بغداد. وقال اللواء تحسين الخفاجي، الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة، أن أحد الانتحاريين تظاهر أنه بحاجة للمساعدة لجمع أكبر عدد من الضحايا، مضيفا كانت هناك ملاحقة لأحد الانتحاريين وقام بتفجير نفسه، مؤكدًا أن الإرهابيين يحاولون استهداف المناطق الشعبية لكبر حجمها، وأن الأجهزة الأمنية العراقية أحبطت الكثير من العمليات الإرهابية، مبينًا أن التحقيقات مستمرة لمعرفة من ساعد الانتحاريين.

من جانبه، غرد الرئيس العراقي برهم صالح، وقال إن الجماعات الإرهابية تستهدف الاستحقاقات الوطنية بتفجيري بغداد، وأضاف "سنقف بحزم ضد المحاولات المارقة لزعزعة استقرار بلدنا".

كما قال رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، أن تفجير بغداد المزدوج يؤشر إلى حالة خطيرة، في حين أكد التحالف الدولي ردا على تفجير بغداد مواصلة دعم الحكومة العراقية لتحقيق الاستقرار. وقد سقط 35 قتيلا على الأقل و100 جريح، في التفجيرين الانتحاريين الخميس، وفق ما أعلنت السلطات العراقية، في اعتداء لم تشهد مثله العاصمة العراقية منذ أكثر من 18 شهرا.