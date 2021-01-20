انفجار عبوة ناسفة برتل للتحالف الدولي جنوب بغداد

أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم الأربعاء، بانفجار عبوة ناسفة مستهدفة رتلًا للدعم اللوجستي للتحالف الدولي في منطقة اليوسفية جنوب بغداد.

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