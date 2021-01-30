اتصل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بالرئيس التونسي، قيس سعيد، للاطمئنان على سلامته، إثر واقعة البريد المرسل لرئاسة الجمهورية التونسية.وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي: "إن السيد الرئيس اطمئن على سلامة أخيه الرئيس التونسي، إثر واقعة البريد المرسل لرئاسة الجمهورية التونسية، متمنيا سيادته له دوام الصحة والعافية".

من ناحيته، أعرب الرئيس التونسي عن "خالص التقدير لتمنيات السيسي الصادقة"، لافتا إلى أن "ذلك يعكس عمق وخصوصية العلاقات المصرية التونسية، وما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة".وخلال الاتصال الهاتفي، تم الاتفاق على "مواصلة التشاور، والتنسيق المكثف، إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية خلال الفترة المقبلة".

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مصدر في الرئاسة التونسية، يوم الأربعاء الماضي، أن الرئاسة تلقت ظرفا مشبوها يحتوي على مسحوق، وأن تحقيقا يجري في الواقعة.وقال المصدر إن الرئيس قيس سعيد بخير ولم يفتح أي ظرف.

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