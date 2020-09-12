مسؤول عسكري يمني يعلن أن التحالف يقصف أهدافا في صنعاء

شن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن هجوما في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، على هدفين في العاصمة صنعاء، التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" الحوثيين.ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان والمتحدث باسم الجيش اليمني المدعوم من التحالف، وضاح الدبيش، أن مقاتلات شنت تسع غارات جوية على معسكر دائرة الهندسة العسكرية في صنعاء ومقر جهاز الأمن القومي.وقال المتحدث إن التحالف استهدف اجتماعا لقيادات رفيعة‬⁩ لجماعة "أنصار الله" في المعسكر.

بدورها، قالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين إن 6 هجمات استهدفت معسكرا للمهندسين العسكريين اليوم السبت.ولم يؤكد التحالف الذي تقوده السعودية تعرض الرياض لهجوم، ولكنه قال إنه اعترض ودمر عددا من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الملغومة التي أطلقت صوب السعودية يوم الخميس.ويأتي الهجوم بعد أن أعلن الحوثيون أنهم هاجموا "هدفا مهما" في العاصمة السعودية الرياض، يوم الخميس باستخدام صاروخ باليستي وطائرات مسيرة.ومنذ سبتمبر العام الماضي قلص التحالف قصف العاصمة صنعاء بعد بدء الرياض محادثات غير مباشرة مع الحوثيين.وأدى الصراع الدائر منذ عام 2015 إلى ما تصفه الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.وسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم المدن عام 2014 بعد طرد حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي من العاصمة صنعاء.

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