رئيسة الدستوري الحر تدعو التونسيين إلى الانتفاض ضد ديكتاتورية الإخوان

دعت رئيسة الحزب الدستورى الحر فى تونس عبير موسى، التونسيين إلى الانتفاض ضد شيخ الإخوان راشد الغنوشى وحكمه وديكتاتورية جماعته.كما دعت موسى، في فيديو عبر صفحتها الرسمية، إلى الانتفاض ضد ديكتاتورية الإخوان وضد الفوضى والعنف وحكم المليشيات وضد ضرب الدولة المدنية ودولة القانون.

واعتبرت موسى، أن ما يحدث في تونس اليوم، هو ضرب للقانون، مشيرة إلى أن الإخوان ضربوا الإجراءات القانونية فى العمق وتركوا القانون للفتاوى وتوظيفها وفق ما يتماشى ومصالحهم.

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