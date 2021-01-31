وزير داخلية لبنان يؤكد أن القوى الأمنية لم تخطئ بالتعامل مع أحداث طرابلس

أكد وزير الداخلية اللبناني​ ​محمد فهمي​، أن الأجهزة الأمنية​ لم تخطئ في ​التعامل مع أحداث طرابلس،​ معتبرا أن هدف ما حصل في المدينة شمال لبنان هو إسقاط هيبة ​الدولة.وكشف فهمي أن المحتجين حاولوا اقتحام سرايا طرابلس، لكن الجيش وقوى الأمن دافعوا عن المبنى، وعندما فشل المحتجون، توجهوا إلى مبنى البلدية التي تمثل الدولة، وقال: "إن الجيش لم يقصر في أداء مهامه".

وأكد فهمي أن التحقيق بشأن أحداث طرابلس، يجري تحت إشراف القضاء، ولم ينته بعد.وشهدت مدينة طرابلس الأسبوع المنصرم سلسلة احتجاجات ليلية مناهضة للحكومة، تخللتها أعمال شغب وحرق للمقرات الرسمية والممتلكات العامة والخاصة.

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