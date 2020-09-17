العراق يدعو إلى رفع اسمه من قائمة تتعلق بالإرهاب وغسيل الأموال

جدد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الخميس، الدعوة للمفوضية الأوروبية إلى رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية الخطورة في مجالي تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.وبحسب بيان للخارجية العراقية، التقى الوزير العراقي مع جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجيّة والأمن في الاتحاد الأوروبي، بمقر المفوضية الأوروبية في بروكسل.

وتطرق الجانبان إلى اجتماعات اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان والديمقراطية التي عقدت بين الجانبين قبل أيام.وأكد الوزير العراقي وفقاً للبيان، التزام بلاده بمبدأ "احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية"، وأعرب في الوقت ذاته عن "رفضه المطلَق بأن يتحول العراق إلى ساحة للصراع بين الأطراف المُتنافِسة، أو مُنطلقا للاعتداء على أي دولة أخرى".وأشار البيان إلى، أن "الجانبين ناقشا موضوع رفع اسم العراق من لائحة المُفوّضية الأوروبية للدول ذات الخطورة العالية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

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