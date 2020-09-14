وزير خارجية العراق يلتقي بنظيره الألماني

التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في بغداد اليوم بنظيره الألماني هايكو ماس الذي يزور العراق حاليًا.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات خاصة مكافحة الإرهاب, والقضايا ذات الاهتمام المشترك .



قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مقتل الممول الرئيسي لمعسكرات "داعش" غربي العراق