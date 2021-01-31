البرلمان العربي يشارك في اجتماع دولي حول دعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب

شارك البرلمان العربي في الاجتماع المشترك السادس بين الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب حول دعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب والذي عقد افتراضياً. وأكد البرلمان العربي، في بيان اليوم، أنه استحدث لجنة لمكافحة الإرهاب لتصحيح الصورة المغلوطة عن الدول العربية في هذا الشأن من خلال رصد وتوثيق الجرائم الإرهابية التي تتعرض لها المجتمعات العربية، مشددًا على ضرورة سن تشريعات على المستويين العربي والوطني تكفل رعاية ودعم ضحايا العمليات الإرهابية، وإنشاء صناديق عربية وطنية في هذا الشأن. ونوه البيان بحرص الدول العربية على دعم ورعاية ضحايا الإرهاب، مشيرًا إلى أن البرلمان العربي يعكف حاليًا على إعداد مشروع قانون استرشادي بشأن مكافحة الإرهاب ودعم حقوق ضحاياه.

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