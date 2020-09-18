رئيس البرلمان العربي يدين استهداف “ميليشيا الحوثي” المدنيين في السعودية

أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي بـ”أشد العبارات” إطلاق “ميليشيا الحوثي الانقلابية” طائرة مفخخة دون طيار بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، مساء يوم أمس، وقد تم اعتراضها وتدميرها بنجاح من قبل قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

وجدد رئيس البرلمان العربي في تصريح له “مطالبته للمجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة واتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه الاعتداءات الإرهابية ومحاسبة مرتكبيها ومن يدعمها بالمال والسلاح، ومنع (الميليشيا الانقلابية) من حيازة أسلحة متطورة وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، تستخدمها في تنفيذ أعمالها الإرهابية، تستهدف بها المدنيين والأعيان المدنية”، مشددًا على “ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات جادة لوقف الأنشطة التخريبية التي يقوم بها النظام الإيراني الداعم والممول لـ(ميليشيا الحوثي الانقلابية) وللجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية في المنطقة”.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها

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