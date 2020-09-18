تحالف دعم الشرعية في اليمن يعترض طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الخميس، اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية، وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء اليوم، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط.وكانت مقاتلات التحالف شنت الأسبوع الماضي، غارات متتالية على مجمع دائرة الهندسة العسكرية في ضاحية سعوان شرق مدينة صنعاء، مستهدفة مراكز تصنيع وتجميع للصواريخ الباليستية وتركيب المسيرات، تابعة للميليشيات الحوثية الانقلابية.

يشار إلى أن التحالف كان أكد مراراً أن "الميليشيا الحوثية تتعمد التصعيد العدائي، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة"، كما شددت قيادة القوات المشتركة على أنها مستمرة في تطبيق كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين، واتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف تلك الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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