جيش الاحتلال يطلق النار على فلسطيني جنوب بيت لحم بزعم محاولة طعن

أفادت وسائل اعلامية بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على فلسطيني قرب مستوطنة غوتش عتصيون جنوب بيت لحم، بزعم محاولة طعن بدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" إنه "تم إحباط محاولة اعتداء طعن إرهابي في مفرق غوتش عتصيون وإطلاق النار على المعتدي"، بينما أكدت "القناة 7" العبرية أنه "لم تقع أي إصابات في صفوف قوات الجيش الإسرائيلي".

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