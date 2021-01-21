تونس تعرب عن تضامنها مع الشعب الليبي

أعربت تونس عن تضامنها مع الشعب الليبي، على خلفية الانفجار بالأكاديمية البحرية بمنطقة جنزور الليبية اليوم، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى.وأكدت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها، دعمها التام للجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار إلى ليبيا.

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