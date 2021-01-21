تونس تسجل 3890 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس 3890 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 77 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشار بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 188.373 إصابةً، فيما بلغ مجموع الوفيات 5921 حالة وفاة.