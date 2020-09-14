الجيش اللبناني أعلن مقتل 3 عسكريين خلال مداهمة منزل أحد الإرهابيين

أعلنت قيادة الجيش اللبناني مقتل 3 عسكريين خلال مداهمة من دورية المخابرات لمنزل أحد المطلوبين في محلة جبل البداوي.وجاء في بيان الجيش "أثناء مداهمة دورية من مديرية المخابرات منزل أحد الإرهابيين المطلوبين في محلة جبل البداوي- المنية، تعرضت الدورية لإطلاق نار وقنبلة يدوية".وأتم البيان "أدى ذلك إلى استشهاد 3 عسكريين وإصابة عسكري آخر بجروح خطرة، وتقوم قوات الجيش بملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم".

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