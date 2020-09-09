بيان هام من الجيش اللبناني بشأن تفجيرات مرفأ بيروت

أصدرت القيادة العامة للجيش اللبناني دعا فيه اللبنانيين الذين تضررت منازلهم أو محالهم التجارية جراء انفجار مرفأ بيروت ولم يتم الكشف عليها ومسح أضرارها من قبل لجان الجيش، إرسال موقع الوحدة السكنية أو المحل التجاري ورقم هاتف المتضرر على الرقم التالي: ٤٤٠٣٤٣ /٨١ عبر تطبيق "واتس اب" وأوضح البيان الصادر عن القوات المسلحة اللبنانية أن الهدف من التواصل هو تمكين لجان الجيش من إجراء عملية مسح الأضرار.