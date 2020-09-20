القوات الأمريكية تخرج 30 صهريجا من النفط السوري إلى العراق
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القوات الأمريكية تخرج 30 صهريجا من النفط السوري إلى العراق

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العرب اليوم - القوات الأمريكية تخرج 30 صهريجا من النفط السوري إلى العراق

القوات الأمريكية
بغداد_العرب اليوم

 أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية بأن القوات الأمريكية أخرجت من سوريا قافلة مكونة من 30 صهريجا محملة بالنفط السوري باتجاه العراق عبر معبر الوليد.ونقلت الوكالة عن مصادر أهلية أن "قافلة مؤلفة من 30 صهريجا وناقلة للاحتلال الأمريكي محملة بالنفط المسروق من آبار النفط التي تحتلها في الجزيرة السورية غادرت مساء اليوم إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي بمنطقة اليعربية بريف الحسكة الشرقي".

وتسيطر القوات الأمريكية و"قوات سوريا الديمقراطية" المتحالفة معها على معظم حقول النفط في منطقة الجزيرة السورية بمحافظتي الحسكة ودير الزور.وتتهم السلطات السورية الولايات المتحدة بالعمل على "تهريب النفط السوري وبيعه في الخارج لتحرم منه السوريين في انتهاك فاضح للقانون الدولي".وصادق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أواخر العام 2019 على خطة لسحب قوات بلاده المنتشرة سابقا في سوريا، إلا أنه قرر لاحقا نتيجة ضغط من قبل أعضاء إدارته إبقاء نحو 1000 عسكري لضمان السيطرة الأمريكية على حقول النفط التي تم الاستيلاء عليها شمال شرق البلاد

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القوات الأمريكية تخرج 30 صهريجا من النفط السوري إلى العراق القوات الأمريكية تخرج 30 صهريجا من النفط السوري إلى العراق



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