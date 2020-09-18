التحالف الدولي يصرح أمريكا أدخلت وحدات من المدرعات والدبابات القتالية إلى سوريا

أعلن التحالف العسكري، الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش في العراق وسوريا، الجمعة، أنه ينشر مدرعات في سوريا للمساعدة في حماية القوات الأمريكية التي تقاتل التنظيم هنا وقال المتحدث باسم التحالف الكولونيل واين ماروتو، إن التحالف "يخطط لنشر وحدات مشاة ميكانيكية، بما في ذلك مركبات برادلي القتالية، في سوريا لضمان حماية قوات التحالف والحفاظ على حرية حركتهم حتى يتمكنوا من مواصلة هزيمة عمليات داعش بأمان".