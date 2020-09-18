من طالت العقوبات الأميركية الجديدة؟

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، عقوبات على شركتين في لبنان مرتبطتين بـ"حزب الله".وقالت وكالة "رويترز" إن أميركا فرضت عقوبات مرتبطة بلبنان على شركتين وأحد الأفراد لصلاتهم المزعومة بالاستخبارات الإيرانية وأضافت أن العقوبات استهدفت شركتين متواجدتين في لبنان، ويتعلق الأمر بكل من "آرتش كانسلتينغ" و"معمار كنستركشن".كما أدرجت الخزانة الأميركية اللبناني سلطان خليفة أسعد على قائمة العقوبات لعلاقته بـ"حزب الله".

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