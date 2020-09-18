من هو سلطان أسعد الذي فُرِضَت عليه العقوبات الأميركية؟

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عبر موقعها الالكتروني، أنها "فرضت عقوبات على شركتين في لبنان هما "أرش" و "معمار" وعلى المدعو سلطان خليفة أسعد، لصلاتهم بـ "حزب الله"، كما فرضت عقوبات على كيانين مرتبطين بالإستخبارات الإيرانية".وسلطان أسعد، هو مسؤول المجلس التنفيذي لحزب الله، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالشركتين.وفي بيان الخزانة الخاص بالعقوبات الإيرانية، أكدت فرض عقوبات على 47 فردا وكيانًا إيرانيصا متورطًا بشبكة تهديد إلكترونيوأكدت أن هذه المجموعات استهدفت 15 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى مئات الأفراد والكيانات في 30 دولة أخرى عبر إفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا الشمالية.

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