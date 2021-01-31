السعودية تعلن وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز

توفي مساء السبت الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، الذي تولى العديد من المناصب العسكرية منها نائب قائد القوات الجوية في المملكة.ونعى أمراء من الأسرة الحاكمة الأمير الذي توفي عن عمر ناهز الـ73 عاما متأثرا بوعكة صحية ألمت به الأسبوع الماضي دخل بسببها المستشفى.وشغل الأمير الراحل الكثير من المناصب العسكرية منها نائب قائد القوات الجوية الملكية السعودية، والعديد من المناصب المدنية بينها رئاسة المركز الوطني للأرصاد الجوية.وأعلن نجلا الأمير الراحل فهد وعبد الله قد خلال الأيام القليلة الماضية عن مرض والدهما وطلبا الدعاء له، دون أن يكشفا عن حالته الصحية والمرض الذي ألم به.وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أجرى مكالمة هاتفية مع الأمير فيصل بن تركي أمس الأول اطمأن فيها على صحة تركي بن ناصر، وفقا لتغريدة لفيصل بن تركي.

قد يهمك ايضا:

ولي العهد السعودي يُجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الروسي لتعزيز العلاقات

ولي العهد السعودي يهنئ رئيس الجمهورية التونسية بذكرى الجلاء لبلاده