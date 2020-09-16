ترامب يؤكد ان السعودية ستنضم لاتفاق السلام في الوقت المناسب

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، أن "السعودية ستنضم للاتفاق الإسرائيلي الإماراتي البحريني في الوقت المناسب". وقال ترامب: "أجريت مباحثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وهما منفتحان على السلام وسينضمان إليه".وقال ترامب: "أجريت مباحثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وهما منفتحان على السلام وسينضمان إليه".واستضاف الرئيس الأمريكي ترامب، اليوم الثلاثاء في البيت الأبيض بواشنطن وفود كل من الإمارات والبحرين وإسرائيل في البيت الأبيض، حيث شهد توقيع اتفاقية تطبيع العلاقات بين البلدان الثلاث مع بعضها، والتي أعلنت دبي والمنامة تباعا، توصلهما إلى اتفاق للسلام مع تل أبيب برعاية أمريكية.

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