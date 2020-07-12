إريتريا تتسبب فى سحب جائزة نوبل من آبى أحمد بعد فشل اتفاق السلام

بعد أقل من عام على فوز رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بجائزة نوبل للسلام في أكتوبر 2019 بفضل اتفاق السلام الموقع مع إريتريا في سبتمبر 2018، أعلنت الأخيرة فشل الاتفاق في تحقيق تطلعاتها. بحسب وكالة "بلومبرج"، جاء في بيان صادر عن وزارة الإعلام الإريترية أنه "بعد عامين من توقيع اتفاق السلام، لا تزال القوات الإثيوبية تحتل أراض تتبع سيادتنا". وأضافت الوزارة "العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لم ترق إلى المستوى المنشود". وتابع البيان "إن عملية السلام بين إريتريا وإثيوبيا تسير في مناخ محلي وإقليمي ودولي معقد محفوف بالمخاطر والتهديدات".

وأضافت الوكالة أن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإثيوبي لم يستجب لطلب التعليق على بيان الحكومة الإريترية. وأنهى اتفاق السلام الموقع بين البلدين في 2018 علاقات عدائية استمرت لمدة 20 عامًا بعد حرب امتدت بين عامي 1998 و2000 إثر انفصال إريتريا عن إثيوبيا، وراح ضحيتها أكثر من 100 ألف شخص. وعقب توقيع اتفاق السلام، رفعت الأمم المتحدة عقوبات فُرضت على إريتريا لمدة 10 سنوات. ورفعت وزارة الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي عقوبات على المستشار الرئاسي الإريتري يماني جبريب.

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