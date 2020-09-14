ترامب يتوقع تراجع الدفء العالمي

رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الدفء العالمي سيتراجع قريبا، مشككا في استنتاجات العلماء بهذا الشأن.وقال ترامب خلال لقائه مع المسؤولين في ولاية كاليفورنيا التي تعاني من حرائق الغابات، يوم الاثنين: "المناخ سيكون أبرد. تابعوا فقط. لا أعتقد أن العلم يعرف ذلك".واعتبر ترامب أن قضية الحرائق في كاليفورنيا والولايات الأخرى على الساحل الغربي الأمريكي متعلقة بالمشاكل الإدارية، وليس بارتفاع درجة الحرارة في العالم.وكان ترامب في وقت سابق قد أعرب مرارا عن شكوكه في نظرية الدفء العالمي بسبب الاحتباس الحراري، معتبرا إياها "خدعة"، وتعرض للانتقادات من قبل منافسيه السياسيين من الحزب الديمقراطي ونشطاء البيئة.يذكر أن الحرائق في كاليفورنيا قد أسفرت عن مقتل 22 شخصا ودمرت خلال الأسابيع الأخيرة أكثر من 4 آلاف منزل وأحرقت 1.2 مليون هكتار من الأراضي.

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