إدارة ترامب تحظر استيراد منتجات إقليم شينجيانغ الإيغوري الصيني

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن حظر توريد منتجات إقليم شينجيانغ بشمال غربي الصين الذي يقطنه الإيغور المسلمون الذين تتهم واشنطن بكين باضطهادهم.وأكد القائم بأعمال نائب وزير الأمن الداخلي الأمريكي كينيث كوتشينيلي أن الحظر سيستمر إلى حين "أن تغلق الصين معسكرات الاعتقال" في الإقليم.وأشار كوتشينيلي إلى أن الحظر يشمل جميع المنتجات من المركز رقم 4 "للتدريب والتعليم" في الإقليم المذكور.

من جهته، أوضح القائم بأعمال مفوض هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية مارك مورغان، أن الإدارة الأمريكية أصدرت 5 أوامر بشأن حظر توريدات مختلف المنتجات، بما فيها منتجات القطن والصوف ومكونات إلكتروية للحواسب، التي تصنع في بعض المنشآت في إقليم شينجيانغ.وأكد مورغان أن تلك الإجراءات تهدف إلى "محاربة العمل القسري"، بينما لفت كوتشينيلي إلى أن الإدارة الأمريكية قد توسع الحظر.

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