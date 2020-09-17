قال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الخليج العربي، تيموثي لاندركينغ، إن واشنطن تعتقد أن بإمكانها إقناع قطر بالتفاهم مع إسرائيل، وأن الدوحة لها سجل في التعامل مع تل أبيب. ونقلت وسائل إعلام قطرية عن لاندركينغ قوله "نأمل من جميع الدول الخليجية وبلدان المنطقة أن تطبع علاقاتها مع إسرائيل".

قد يهمك ايضا :

العاهل الأردني يلتقي وزير الخارجية الأمريكية

بومبيو يزور السودان الأسبوع المقبل ضمن جولة إقليمية تشمل إسرائيل والإمارات