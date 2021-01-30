التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب السعودية

قال التلفزيون السعودي الرسمي مساء يوم السبت إن التحالف بقيادة السعودية دمر طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون صوب المملكة.وأكد التحالف أن الحوثيين يستمرون في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.وشدد على أنه سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير قدرات الحوثيين بما يتوافق مع القانون الدولي.

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