انفجارات تضرب مناطق النفوذ الإيراني في ريف البوكمال شرق سورية

أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، اليوم (السبت)، بسماع دوي انفجارات عنيفة في مناطق النفوذ الإيراني بريف البوكمال، شرق دير الزور، بشرق سوريا.وقال «المرصد» الذي يتخذ من لندن مقراً له، في بيان اليوم، إن الانفجارات سُمعت تحديداً في منطقة العباس التابعة للبوكمال التي توجد فيها قوات إيرانية وميليشيات موالية لها، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.ووفق «المرصد السوري»، لم ترد معلومات حتى اللحظة عن طبيعة الانفجارات وأسبابها.

وكثفت إسرائيل في الأشهر الأخيرة وتيرة استهدافها لمواقع عسكرية، وأخرى للقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها، في مناطق عدة في سوريا.أوقعت غارات إسرائيلية في 13 يناير (كانون الثاني) الحالي على مخازن أسلحة ومواقع عسكرية في شرق سوريا 57 قتيلاً، على الأقل، من قوات النظام ومجموعات موالية لإيران، في حصيلة تُعد الأعلى منذ بدء الضربات الإسرائيلية في سوريا.ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكن الجيش الإسرائيلي ذكر، في تقريره السنوي قبل بضعة أسابيع، أنّه قصف خلال عام 2020 نحو 50 هدفاً في سوريا، من دون أن يقدم تفاصيل عنها وتكرر إسرائيل أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

المرصد السوري يعلن إسرائيل استهدفت 5 مواقع لمليشيات موالية لإيران وحزب الله اللبناني في حماة

"المرصد السوري" يتحدث عن عودة قوية لـ"داعش" إلى بادية حماة