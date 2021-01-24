البرلمان العراقي يقرر استضافة قادة أمنيين على خلفية تفجيري بغداد
آخر تحديث GMT10:23:41
العرب اليوم -
العرب اليوم -
الرئيسية » آخر الأخبار

البرلمان العراقي يقرر "استضافة" قادة أمنيين على خلفية تفجيري بغداد

العرب اليوم -

العرب اليوم - البرلمان العراقي يقرر "استضافة" قادة أمنيين على خلفية تفجيري بغداد

البرلمان العراقي
بغداد - العرب اليوم

أعلنت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، استضافة قادة أمنيين على خلفية التفجيرين اللذين ضربا بغداد يوم الخميس الماضي.وبحسب وثيقة صادرة عن اللجنة، فإن القادة الذين ستستضيفهم، قائد عمليات بغداد، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات، مدير الاستخبارات العسكرية، مدير الاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع، مدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية، ومدير الأمن الوطني في محافظة بغداد.وطالبت اللجنة القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، بالموافقة على حضورهم ليتسنى تحديد موعد الاستضافة هاتفيا.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

البرلمان العراقي يصوت على اعتبار ميلاد المسيح عطلة رسمية

البرلمان العراقي يصوت على اعتبار ميلاد المسيح عطلة رسمية في البلاد

 

آخر الأخبار
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

البرلمان العراقي يقرر استضافة قادة أمنيين على خلفية تفجيري بغداد البرلمان العراقي يقرر استضافة قادة أمنيين على خلفية تفجيري بغداد



أخبار ذات صلة

GMT 10:23 2021 الأحد ,24 كانون الثاني / يناير

بيدرسون يؤكد وجود هدوء هش في سوريا قد ينهار في أي لحظة
العرب اليوم - بيدرسون يؤكد وجود هدوء هش في سوريا قد ينهار في أي لحظة

GMT 10:15 2021 الأحد ,24 كانون الثاني / يناير

إيران تتحدث عن أكبر خطأ ارتكبته السعودية ضدها و"مفاجأة صدام حسين"
العرب اليوم - إيران تتحدث عن أكبر خطأ ارتكبته السعودية ضدها و"مفاجأة صدام حسين"

GMT 10:12 2021 الأحد ,24 كانون الثاني / يناير

مقتل 11 عنصرا من "الحشد الشعبي" في مواجهات ليلية عنيفة مع "داعش"
العرب اليوم - مقتل 11 عنصرا من "الحشد الشعبي" في مواجهات ليلية عنيفة مع "داعش"

GMT 09:20 2021 الأحد ,24 كانون الثاني / يناير

فريدمان يؤكد اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية "معرضة للخطر"
العرب اليوم - فريدمان يؤكد اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية "معرضة للخطر"

GMT 07:28 2021 السبت ,23 كانون الثاني / يناير

السعودية توضح موقفها من مسألة توقيع اتفاق سلام بين المملكة وإسرائيل
العرب اليوم - السعودية توضح موقفها من مسألة توقيع اتفاق سلام بين المملكة وإسرائيل

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 01:31 2021 الأحد ,24 كانون الثاني / يناير

لتكن كنزتكِ هذا الشتاء بعيدة عن المألوف للوك على اخر موضة
العرب اليوم - لتكن كنزتكِ هذا الشتاء بعيدة عن المألوف للوك على اخر موضة

GMT 01:28 2021 الأحد ,24 كانون الثاني / يناير

قلعة أسكتلندية متاحة لتبادل السكن لقضاء عطلة ملكية
العرب اليوم - قلعة أسكتلندية متاحة لتبادل السكن لقضاء عطلة ملكية

GMT 01:52 2021 الأحد ,24 كانون الثاني / يناير

أفضل ديكور غرف نوم أطفال لعام 2021
العرب اليوم - أفضل ديكور غرف نوم أطفال لعام 2021

GMT 01:41 2021 الأحد ,24 كانون الثاني / يناير

مستشار الأمن القومي العراقي يُدافع عن قرارات الكاظمي
العرب اليوم - مستشار الأمن القومي العراقي يُدافع عن قرارات الكاظمي

GMT 03:13 2021 الأحد ,24 كانون الثاني / يناير

وفاة مقدم البرامج الحوارية الشهير الأميركي لاري كينغ
العرب اليوم - وفاة مقدم البرامج الحوارية الشهير الأميركي لاري كينغ

GMT 04:30 2021 السبت ,23 كانون الثاني / يناير

أحدث 4 صيحات بناطيل جينز موضة ربيع 2021
العرب اليوم - أحدث 4 صيحات بناطيل جينز موضة ربيع 2021

GMT 02:28 2021 السبت ,23 كانون الثاني / يناير

"متحف الغموض" في دبي تجربة سياحية شيقة لعشاق الألغاز
العرب اليوم - "متحف الغموض" في دبي تجربة سياحية شيقة لعشاق الألغاز

GMT 02:35 2021 السبت ,23 كانون الثاني / يناير

ديكورات مطابخ عصرية بالخشب واللون الأبيض تعرف عليها
العرب اليوم - ديكورات مطابخ عصرية بالخشب واللون الأبيض تعرف عليها

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 02:31 2021 الثلاثاء ,19 كانون الثاني / يناير

"الأرض الخارقة" اكتشاف كوكب نادر خارج النظام الشمسي
العرب اليوم - "الأرض الخارقة" اكتشاف كوكب نادر خارج النظام الشمسي

GMT 18:46 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

الجابر يؤكد أن "أدنوك" مستمرة في استكشاف الموارد الهيدروكربونية
العرب اليوم - الجابر يؤكد أن "أدنوك" مستمرة في استكشاف الموارد الهيدروكربونية

GMT 02:54 2021 الثلاثاء ,19 كانون الثاني / يناير

صندوق النقد الدولي يفكر بخطوة إنقاذية نادرة
العرب اليوم - صندوق النقد الدولي يفكر بخطوة إنقاذية نادرة

GMT 19:47 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

الباسكي يتعادل في الوقت القاتل ضد أتلتيك بيلباو
العرب اليوم - الباسكي يتعادل في الوقت القاتل ضد أتلتيك بيلباو

GMT 19:43 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

إنتر ميلان يحسم ديربي إيطاليا بثنائية في يوفنتوس في "الكالتشيو"
العرب اليوم - إنتر ميلان يحسم ديربي إيطاليا بثنائية في يوفنتوس في "الكالتشيو"

GMT 03:16 2021 الثلاثاء ,19 كانون الثاني / يناير

"جدة البلد"متعة التجوّل عبر التاريخ في "شتاء السعودية"
العرب اليوم - "جدة البلد"متعة التجوّل عبر التاريخ في "شتاء السعودية"

GMT 02:53 2021 الخميس ,14 كانون الثاني / يناير

أفضل وجهات سياحية في فالنسيا اللؤلؤة الأسبانية شتاء 2021
العرب اليوم - أفضل وجهات سياحية في فالنسيا اللؤلؤة الأسبانية شتاء 2021

GMT 03:28 2021 الجمعة ,15 كانون الثاني / يناير

نصائح للحفاظ على السيارات عند توقفها لفترات طويلة
العرب اليوم - نصائح للحفاظ على السيارات عند توقفها لفترات طويلة

GMT 03:39 2021 الأربعاء ,13 كانون الثاني / يناير

5 نصائح لمحبي السفر والرحلات في 2021
العرب اليوم - 5 نصائح لمحبي السفر والرحلات في 2021

GMT 05:22 2021 الثلاثاء ,19 كانون الثاني / يناير

"كورونا" يجبر دوري أبطال آسيا على "نظام التجمع"
العرب اليوم - "كورونا" يجبر دوري أبطال آسيا على "نظام التجمع"

GMT 03:48 2021 الأربعاء ,06 كانون الثاني / يناير

جينيسيس تحصد جوائز "غود ديزاين" لعام 2020 للمرة السادسة
العرب اليوم - جينيسيس تحصد جوائز "غود ديزاين" لعام 2020 للمرة السادسة

GMT 21:41 2020 الجمعة ,01 أيار / مايو

قد تمهل لكنك لن تهمل وخصوصاً أنّ الوضع بات لا يحتمل
العرب اليوم - قد تمهل لكنك لن تهمل وخصوصاً أنّ الوضع بات لا يحتمل

GMT 21:32 2020 الجمعة ,01 أيار / مايو

تتخلص هذا اليوم من بعض القلق بشأن الوضع المهني
العرب اليوم - تتخلص هذا اليوم من بعض القلق بشأن الوضع المهني

GMT 14:21 2015 الثلاثاء ,20 تشرين الأول / أكتوبر

أسعار سيارة "بيك أب" من شركة "نيسان"
العرب اليوم - أسعار سيارة "بيك أب" من شركة "نيسان"

GMT 05:08 2013 الأربعاء ,21 آب / أغسطس

10 نصائح للحصول على الابهار باستخدام اللون الأبيض في ديكور منزلك
العرب اليوم - 10 نصائح للحصول على الابهار باستخدام اللون الأبيض في ديكور منزلك

GMT 04:18 2021 الثلاثاء ,05 كانون الثاني / يناير

تقرير يؤكّد أن عرض الترقية المجاني لـ"ويندوز 10" لا يزال ساريًا
العرب اليوم - تقرير يؤكّد أن عرض الترقية المجاني لـ"ويندوز 10" لا يزال ساريًا

GMT 21:12 2017 الأربعاء ,29 آذار/ مارس

أبرز المسلسلات الصعيدية المحفورة في تاريخ الدراما المصرية
العرب اليوم - أبرز المسلسلات الصعيدية المحفورة في تاريخ الدراما المصرية

GMT 06:21 2019 السبت ,19 تشرين الأول / أكتوبر

سر أوراق الأميرة ديانا التي أحرقتها شقيقة الملكة إليزابيث
العرب اليوم - سر أوراق الأميرة ديانا التي أحرقتها شقيقة الملكة إليزابيث
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab