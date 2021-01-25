الشرطة البريطانية تستخدم طائرة هليكوبتر وكلاب بولسية لفض حفل

قامت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، بتفريق حفل كبير حضره أكثر من 300 شخص في منطقة نوسري رود، بهاكني، وحاول عشرات الأشخاص الفرار بعد وصول الشرطة عبر تسلق الأسوار ومحاولة فتح البوابات بالقوة.حيث تم الإبلاغ عن الحدث الذي تم تنظيمه في هاكني على الرغم من الإغلاق الحالي على مستوى البلاد، بعد أن سمع السكان موسيقى صاخبة قادمة من داخل المكان الصغير. وفقا لما نقله موقع "يو كي فينانس" البريطاني.الوضع في بريطانيا مع ظهو ر سلالة كورونا الجديدة - طوابير طويلة إلى المحل التجاري Waitrose and Partnersبسبب الإغلاق العام في لندن، إنجلترا 22 ديسمبر 2020

وأصيب ضابطان بعد أن أصبحت الحشود معادية أثناء تفريقهم للحفل في ساحة بوشامب، حيث قال ضابط من مات: إن منظمي الحدث غير متعاونين وتم نشر موارد إضافية بما في ذلك الكلاب البوليسية وطائرة هليكوبتر".وكان على إثر هذا التجمع، إيقاف ما مجموعه 78 شخصا وإصدار إخطارات عقوبة ثابتة بقيمة 200 جنيه إسترليني لكل شخص، ما مجموعه 15600 جنيه إسترليني (1 جنيه إسترليني يعادل 1.37 دولار أمريكي)، وهذا لخرق لوائح كوفيد- 19، من خلال حضور تجمع غير قانوني.وقال كبير المشرفين روي سميث، الذي حضر الحادث: "كان هذا خرقا خطيرا وصارخا لقواعد الصحة العامة والقانون فيما يتعلق بأحداث الموسيقى غير المرخصة".ويذكر أن الشرطة البريطانية خلال الأسابيع الأخيرة، اضطرت إلى التدخل عدة مرات لمنع انتهاك الحجر الصحي من طرف مجموعات من عشرة إلى مئات الأشخاص بتنظيمهم تجمعات وحفلات لا تنسجم مع القواعد الصحية التي يفرضها الوضع الوبائي في البلاد.

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