الخارجية التركية تدين الهجوم الصاروخي الذي استهدف الرياض
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الخارجية التركية تدين الهجوم الصاروخي الذي استهدف الرياض

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العرب اليوم - الخارجية التركية تدين الهجوم الصاروخي الذي استهدف الرياض

وزارة الخارجية التركية
أنقرة - العرب اليوم

قالت وزارة الخارجية التركية إنها تدين بشدة الهجوم الصاروخي الذي استهدف العاصمة السعودية الرياض.ويأتي تصريح وزارة الخارجية التركية، الذي نشرته وكالة أنباء "الأناضول"، إثر تداول ناشطين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطعا مصورا، لم تتاكد من صحته، قالوا إنه "يظهر لحظة اعتراض صاروخ في سماء الرياض، ملقين باللوم على جماعة "أنصار الله" في اليمن، مثمنين دور الدفاعات الجوية في التصدي لأي عدوان على المملكة.وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قد أعلن، السبت الماضي، عن "اعتراض وتدمير هدف جوي معاد تجاه العاصمة السعودية الرياض". وقالت قناة "العربية": "إن الصاروخ أطلقته جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين) تجاه الرياض"، قائلة: "أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير هدف جوي أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه مدينة الرياض".واعترضت الدفاعات السعودية، السبت الماضي، هدفا جويا أطلق تجاه العاصمة الرياض، رجحت وسائل إعلام سعودية أن يكون مصدره جماعة "أنصار الله"  في اليمن.إلا أن جماعة "أنصار الله" نفت صحة تلك التقارير الإعلامية التي اتهمتها بمحاولة استهداف العاصمة السعودية، وأكدت أنها لم تنفذ أي هجوم ضد من وصفتها بـ "دول العدوان" خلال توقيت القصف الذي تم الإعلان عنه، وقالت إنها "إن نفذت أية عملية لكانت أعلنت بكل فخر واعتزاز".وكثيرا ما يعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اعتراضه وتدميره طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات تطلقها جماعة "أنصار الله" تجاه المملكة.

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الخارجية التركية تدين الهجوم الصاروخي الذي استهدف الرياض الخارجية التركية تدين الهجوم الصاروخي الذي استهدف الرياض



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