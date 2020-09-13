رحب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بمخرجات المشاورات الليبية في مدينة مونترو السويسرية لوضع خارطة طريق تمهد لمفاوضات التسوية في جنيف.

وأكد صالح في بيان له أنه تم الاتفاق خلال اجتماع مونترو في 7-9 سبتمبر الجاري، على "أن تتولى كل منطقة من مناطق ليبيا الثلاث على حدة اختيار ممثلها في المجلس الرئاسي المكون من رئيس ونائبين عبر مجمعات انتخابية، وأن تكون مدينة سرت مقرا للمؤسسات التشريعية والتنفيذية ومصرف ليبيا المركزي خلال المرحلة التمهيدية للحل الشامل لكي تتمكن السلطات الجديدة من ممارسة عملها، نظرا لموقع سرت الجغرافي الذي يتوسط البلاد ولتوفير البنية التحتية اللازمة لعمل السلطات الجديدة بالإضافة لتوزيع المناصب السيادية على المناطق الثلاث".

وكانت قد أشارت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز في بيان سابق، إلى توافق آراء المشاركين في مشاورات مونترو إزاء وجوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في فترة تمتد لـ18 شهرا وفق إطار دستوري يتم الاتفاق عليه.

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