خارجية السودان تنفي تصريحات منسوبة إلى الوزير

نفت وزارة الخارجية السودانية ما تم نشره في وسائل التواصل الاجتماعي عن تصريحات نسبت للوزير المكلف عمر قمر الدين حول الأوضاع في المنطقة الشرقية ومقدرات الجيش السوداني.وبحسب وكالة "سونا"، أفادت الخارجية السودانية أن ما يشاع من حديث حول تصريحات للوزير بشأن المنطقة الشرقية ومقدرات الجيش السوداني هي عارية عن الصحة.وجاء في بيان الخارجية: "وزارة الخارجية إدارة الإعلام والناطق الرسمي بيان نشر في بعض المجموعات في وسائط التواصل الاجتماعي حديث ملغوم وملفق عن تصريحات نسبت للسيد الوزير المكلف عمر قمر الدين حول الأوضاع في المنطقة الشرقية وإمكانيات ومقدرات الجيش السوداني".وأضاف البيان: "وهو حديث عار عن الصحة تماماً ويهدف لزرع الفتنة والبلبلة وشق الصف الوطني المساند للقوات المسلحة وجهودها المقدرة في حماية الوطن والذود عن حدوده والدفاع عن مقدراته وبسط سيطرتها على كامل التراب الوطني".

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