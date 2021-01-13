طائرة عسكرية إثيوبية تخترق حدود السودان

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، أنَّ طائرة عسكرية إثيوبية اخترقت الحدود السودانية، واصفة ذلك بـ«تصعيد خطير وغير مبرر»، وفقًا لما ذكرته قناة «سكاي نيوز عربية» في نبا عاجل وقبل قليل، تفقد رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان الحدود السودانية.