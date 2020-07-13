وزارة العدل السورية تؤكد إصابة اثنين من قضاة دمشق بكورونا

أعربت وزارة العدل السورية، الأحد، عن أسفها لثبوت حالتي إصابة بفيروس كورونا بين القضاة في عدلية دمشق، إضافة إلى حالتين ظهرت عليهما الأعراض بين المساعدين العدليين.وأكدت الوزارة، عبر حسابها في "فيسبوك"، أن جميع الحالات المذكورة قيد المراقبة.وأهابت الوزارة بجميع القضاة في جميع العدليات التقيد بعدد من الإجراءات، ومنها "ارتداء الكمامة والكفوف المطاطية وعدم مسك الضبوط والأوراق والأضابير بشكل مباشر دون ارتداء هذه الكفوف"، وتعقيم المكاتب، "وفي حال وجود ضرورة للمراجعة أن تكون هناك مسافة متر مع أي مراجع".وتمنت الوزارة على المحامين والضابطة العدلية والمواطنين الالتزام الكامل بوضع الكمامات وارتداء القفازات المطاطية، قائلة إن "إجراءات السلامة لا يمكن تجزئتها في ظل الانتشار الكبير لهذا الفيروس".

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