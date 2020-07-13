وزارة العدل السورية تؤكد إصابة اثنين من قضاة دمشق بكورونا

دمشق _ العرب اليوم
أعربت وزارة العدل السورية، الأحد، عن أسفها لثبوت حالتي إصابة بفيروس كورونا بين القضاة في عدلية دمشق، إضافة إلى حالتين ظهرت عليهما الأعراض بين المساعدين العدليين.وأكدت الوزارة، عبر حسابها في "فيسبوك"، أن جميع الحالات المذكورة قيد المراقبة.وأهابت الوزارة بجميع القضاة في جميع العدليات التقيد بعدد من الإجراءات، ومنها "ارتداء الكمامة والكفوف المطاطية وعدم مسك الضبوط والأوراق والأضابير بشكل مباشر دون ارتداء هذه الكفوف"، وتعقيم المكاتب، "وفي حال وجود ضرورة للمراجعة أن تكون هناك مسافة متر مع أي مراجع".وتمنت الوزارة على المحامين والضابطة العدلية والمواطنين الالتزام الكامل بوضع الكمامات وارتداء القفازات المطاطية، قائلة إن "إجراءات السلامة لا يمكن تجزئتها في ظل الانتشار الكبير لهذا الفيروس".
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