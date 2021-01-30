نفت قناة "السورية" صحة صحة أنباء تداولتها مواقع وصفحات إخبارية عن مقتل عدد من أفراد الجيش السوري بتفجير استهدف مقرهم في ريف درعا.وقالت القناة إنه لا صحة لما تتداوله صفحات مواقع التواصل حول مقتل عدد من أفراد الجيش في بلدة صيدا الحانوت في ريف درعا الغربي، وأضافت أن "إحدى المجموعات الإرهابية قامت بتفجير بناء خال لا يوجد فيه أحد". وكانت شبكات إخبارية محلية في المحافظة ذكرت قبل ساعات أن انفجارا وصفته بالضخم هز الريف الغربي للمحافظة، نجم عن تفجير عبوة ناسفة استهدفت "مفرزة المخابرات الجوية في بلدة صيدا الحانوت" وتحدثت عن عدد من القتلى جراء التفجير.

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