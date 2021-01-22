الجيش السوري يكشف عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على محافظة حماة

أعلن الجيش السوري أن عائلة من أربعة أشخاص قضت في الضربات الإسرائيلية التي استهدفت فجر اليوم محافظة حماة، وسط البلادوقال مصدر عسكري سوري إن العدوان الجوي الإسرائيلي أسفر عن "استشهاد عائلة من أب وأم وطفلين، وجرح أربعة آخرين، هم امرأة وطفلان وعجوز"ونقلت وكالة "سانا" عن المصدر أن العدوان تسبب أيضا بتدمير ثلاثة منازل للمواطنين على الطرف الغربي لمدينة حماة.

وكانت الوكالة نقلت عن مصدر عسكري أن الطيران الإسرائيلي شن في الساعة الرابعة فجر اليوم عدوانا برشقات من الصواريخ من اتجاه مدينة طرابلس اللبنانية، مستهدفا بعض الأهداف في محيط محافظة حماة.وأضاف أن وسائط الدفاع الجوية تصدت للصواريخ وأسقطت معظمها.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الجيش السوري يعلن عن هجوم إسرائيلي بالصواريخ طال المنطقة الجنوبية

مصدر عسكري سوري يعلن عن هجوم إسرائيلي بالصواريخ اتجاه الجولان السوري المحتل