فيفي عبده تُعلق على إطلالتها الجريئة في الساحل الشمالي
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احتل اسمها صدارة اهتمامات المتابعين في "غوغل"

فيفي عبده تُعلق على إطلالتها الجريئة في "الساحل الشمالي"

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العرب اليوم - فيفي عبده تُعلق على إطلالتها الجريئة في "الساحل الشمالي"

الفنانة المصرية فيفي عبده
القاهرة - العرب اليوم

علقّت الفنانة المصرية فيفي عبده، على الجدل الذي تثيره من آن لآخر بسبب ظهورها بإطلالات يعدّها الجمهور جريئة، فضلًا عن تلقيها هجومًا لاذعًا من الجمهور على خلفية وصلات الرقص التي تنشرها عبر حسابها في إنستغرام، موضحة: "أنا حرة في تصرفاتي طالما مبضرش حد".وأوضحت فيفي عبده في تصريح  صحافي، أنها لا ترى أزمة في ظهورها بفساتين يراها الجمهور "جريئة" لافتة إلى أنها تقضي إجازتها في الساحل الشمالي ومن الطبيعي في أجواء الصيف والبحر أن ترتدي ملابس تناسب طبيعة المكان الذي تظهر فيه.

وأضافت فيفي عبده التي احتل اسمها صدارة اهتمامات المتابعين في محرك البحث "غوغل" وصعدت بين الأسماء الرائجة في قائمة الترند، أنها تتلقى أي انتقادات بصدر رحب طالما لم تنقص من شأنها أو تقلل من قيمتها ومكانتها الكبيرة بين الجمهور، موضحة أنها تواجه الانتقادات التي لا تعجبها بالتجاهل.ورفضت فيفي عبده التعليق على رقصها في مقاطع عبر حسابها في إنستغرام، ولكنها أشارت إلى أنها تحب الرقص ولن تتركه، بينما كشفت عن أعمالها خلال الفترة المقبلة مبينة أنها ستعود مجددًا لمجال الغناء.

وقالت فيفي عبده إنها انتهت من تحضير عدد من الأغاني، مردفة أنها تتجهز لطرح أغنيتين من بين عدد من الأغاني قامت بالتحضير لها، كاشفًا عن اتجاهها للغناء من جديد وأن هذا هو جديدها حاليًا، خاصة وأن لها تجربة سابقة بأغنية "أنا حرة مبحبش ضرة"، مشيرة إلى أن الرؤية في مجال التمثيل لم تتضح بعد بشأن اختياراتها المقبلة.

وكانت قد ظهرت فيفي عبده مؤخرًا بفستان أثار جدلًا بين المتابعين الذين رأوا أن إطلالاتها مثيرة، وأنها لم تحترم فيها سنها وتصر أن تتصابى وتستعرض جسمها عبر التعري والرقص رغم أنها شارفت على السبعين من عمرها.

وأطلت فيفي عبده، على الجمهور بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها في إنستغرام، وأثارت جدلًا واسعًا حيث ظهرت على البحر بفستان أصفر اللون كشف من جسدها أكثر مما ستر، وعلقّت: "‏يا مساء الفل من الساحل الشمالي بحبكم أوي".

ومؤخرًا فاجأت فيفي عبده، جمهورها في موقع إنستغرام، بصورة تؤدي فيها حركة رياضية صعبة للغاية، وقد لا يتقنها الكثيرون، كونها تحتاج رشاقة كبيرة؛ إذْ ظهرت في الصورة التي التقطتها في الساحل الشمالي، حيث تقضي إجازتها، وهي تؤدي حركة فتح الحوض (الفسخ العرضي)، لتثبت أن العمر مجرد رقم بالفعل.

ويكون الفسخ العرضي بالتفريق بين الأرجل على الجانبين، وهو تمرين في غاية الصعوبة؛ إذ يجب عدم الاستعجال وزيادة مسافة الفسخ قليلا عند تنفيذه بشكل يومي حتى لا تتعرض لأي تمزُّقٍ للعضلات أو الأربطة، حيث لاقت الصورة إعجاب العديد من المشاهير الذين يتابعون فيفي عبده عبر إنستغرام، ومنهم؛ الفنان حسن الرداد وزميله أحمد السعدني، والمغنية ياسمين نيازي، فضلاً عن الآلاف من متابعيها.

وفيما أشاد العديد من متابعي فيفي عبده المولودة في العام 1953، برشاقتها وليونة جسدها، بسبب ممارستها لـ"الرقص الشرقي" لسنوات طويلة، فقد شكلّت الحركة التي قامت بأدائها (الفسخ العرضي) صدمة للعديد من الشابات والشباب الذين يتابعونها.

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فيفي عبده تُعلق على إطلالتها الجريئة في الساحل الشمالي فيفي عبده تُعلق على إطلالتها الجريئة في الساحل الشمالي



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