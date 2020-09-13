جيني إسبر تُعلق على عدم تواصلها مع نسرين طافش

علقت الفنانة السّورية جيني إسبر على عدم تواصلها مع مواطنتها الفنانة نسرين طافش، وصرحت أنها ليست صديقتها وتجمعهما علاقة زمالة جيدة، بالرغم أنهما اجتمعتا في مسلسل صبايا ومسلسل طواريد، موضحة في تصريحات عبر أحد التطبيقات: "في ناس ممكن يكونوا رفقات وممكن لأ يعني في إنسان بتكون مرتاح تكون معه صديقك على المستوى الشخصي وفي ناس لأ، مش صديقتي وما بشوفها رفيقتي متل ما هي ما بتشوفني رفيقتها.. شي عادي ما يكون في تواصل بيناتنا"، ووصفت علاقتها بنسرين طافش بالـ "زمالة"، وصرحت: "علاقتنا طبيعية، إذا اشتغلنا مع بعض ما في كره وغيرة.. وهي انسانة ناجحة وبتشتغل على حالها، وبتمنالها التوفيق".

على صعيد آخر، تعبر دوما الفنانة جيني إسبر عن حبّها للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ودائما ما يتم تشبيهها لها، لذلك طرح عليها مقدم البرنامج سؤالا عن قضية هيفاء وهبي مع مدير أعمالها السابق محمد الوزيري.

وقدمت جيني إسبر دعمها للنجمة اللبنانية، وأبدت تعاطفها قائلة: "بزعل على امرأة كانت شفافة ومحبة، وقت الأنثى بتحب شخص بتتعامل معه بشفافية وبتعطي من كل قلبها"، مشيرة إلى أنها لا يمكن أن تؤمن على مالها لشريك حياتها القادم، وصرحت أن زوجها السّابق لم يأخذ شيئا من مالها وكان سندا لها في حياتها العملية.

وفي اللقاء ذاته علقت جيني إسبر على البوستر الجريء لمسلسل "شارع شيكاغو" حيث ظهرت الممثلة سـلاف فواخرجي في البوستر بمسافة قريبة جدا من الممثل السوري مهيار خضور يتأهبان لتبادل قبلة حميمية، وقالت: "أنا شفت بالبوستر شي رومانسي مش جريء، ومو شايفة شي غلط".

ورفضت جيني إسبر مصطلح "نجم سوريا الأول"، وصرحت أن أوسم نجم سوري بحسب الفئة العمرية للستينيات فهو بسام كوسا، أما بفئة الأربعينيات والثلاثينيات فهو النجم السوري تيم حسن، ومعتصم النهار.

على الصعيد الفني شاركت جيني إسبر عبر لوحات في مسلسل "ببساطة 2"، بجانب عدد من الفنانين من بينهم صفاء سلطان وهبة نور وفادي صبيح، بالاضافة لمشاركتها في مسلسل الحرملك بجزئه الثاني وأدت شخصية "فكتوريا" إلى جانب عدد كبير من نجوم الوطن العربي.

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