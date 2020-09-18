صنَّفت الفنانة التونسية هند صبري فيلمها الجديد «كيرة والجن» من نوعية الأفلام التاريخية السياسية، انطلاقا من كون أحداثه تدور في فترة الاحتلال الإنجليزي لمصر.وقالت صبري إن هذا الفيلم ملحمي في أحداثه وخطوطه الدرامية، مضيفة أن السينما المصرية والعربية بحاجة إلى هذه النوعية من الأفلام، خاصة أن الجهة المنتجة رصدت له ميزانية إنتاجية مرتفعة لخروجه على النحو الأمثل.ورفضت الفنانة الإفصاح عن طبيعة دورها كي يكون مفاجأة للجمهور، مبدية سعادةً بالغة إزاء تعاونها مع الفنانين أحمد عز وكريم عبدالعزيز، ويشارك في بطولة «كيرة والجن» سيد رجب، أحمد مالك، عارفة عبدالرسول، وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار أحمد مراد وإخراج مروان حامد

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