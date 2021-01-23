صورة عفوية نادرة للملك فهد وهو يحتسي الشاي

ظهر الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- في صورة عفوية نادرة، وهو يحتسي الشاي وبجواره طفلين.ووثقت الصورة تواجد الملك فهد وخلفه الأمير عبد العزيز بن فهد في طفولته، وبعض الأوراق والنظارة على الأريكة التي يجلس عليها الملك.

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